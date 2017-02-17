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​В Мегионе всю ночь тушили жилой дом: из огня спасли мужчину // ФОТО

В пятницу, 17 февраля, пожарные всю ночь тушили деревянный многоквартирный дом на улице Южная в Мегионе. Сообщение о пожаре поступило в 01.26, пожар был ликвидирован в 07.24 утра.

На месте происшествия работали 29 человек и 11 единиц техники. В настоящее время работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. Установлением причин происшествия занимается группа дознавателей МЧС России.

«К моменту прибытия подразделений МЧС России здание было охвачено огнем на площади 360 кв. м, в окнах видны языки пламени, внутри помещения наблюдалось плотное задымление. 12 человек эвакуировались самостоятельно. В здании могли еще находиться люди. Подразделения немедленно включились в аппараты защиты органов дыхания и приступили к поиску людей и тушению пожара. В плотном дыму огнеборцы обнаружили мужчину без сознания, вынесли его на свежий воздух и передали специалистам «скорой помощи»», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Специалисты пояснили, что тушение пожара осложнялось конструктивными особенностями здания и наличием коридорной планировки, способствующей быстрому распространению пламени и дыма.


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Сегодня в 10:02, просмотров: 184, комментариев: 0


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