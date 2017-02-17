​В 2017 году Россия рассчитается с долгами СССР

К лету 2017 года Россия выплатит последний долг СССР, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правительстве. Соглашении о погашении долга в 125,2 млн долларов готово и ждет подписания.

В Минфине подтвердили, что долг СССР будет урегулирован до конца этого года. На прошлой неделе стало известно о погашении долга перед Македонией на 60,6 млн долларов. В министерстве отметили, что на текущий момент единственной страной с неурегулированным долгом советского времени остается Босния и Герцеговина.

В пресс-службе Минфина подтвердили, что погашение будет производиться за счет средств бюджета, предусмотренных в 2017 году на урегулирование госдолга. По данным официальных документов ведомства, на эти цели заложено 512,3 млрд рублей. В Минфине отметили, что Российско-боснийско-герцеговинское межправительственное соглашение будет подписано Минфином от имени правительства, а погашение долга будет осуществлено в течение 45 дней с момента его ратификации.

Долг СССР перед зарубежными странами формировался различными путями: странам дальнего зарубежья Союз задолжал вследствие своей активности на долговом рынке после 1983 года, а вот перед Югославией долг образовался в результате торговых взаимоотношений.