​Bloomberg: Кремль рекомендовал российским СМИ избавиться от подобострастия по отношении к Трампу

Звезда Дональда Трампа в российских СМИ, похоже, закатилась: информагентство Bloomberg накануне сообщило со ссылкой сразу на три источника, что представители масс-медиа получили от Кремля указание перестать освещать фигуру и действия президента США в «подобострастном ключе».

Администрация президента объясняет такие изменения исключительно интересами публики, которая внезапно утратила интерес к американскому лидеру, однако журналисты Bloomberg считают, что такая директива является отражением беспокойства федеральных чиновников по поводу того, что новая администрация Штатов будет не столь дружественна к РФ, как ожидалось. Отметим, что первым звоночком стало сообщение пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера о том, что тот ждет от России возвращения Крыма Украине.