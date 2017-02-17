​В Нягани в ДТП пострадали три ребенка // ФОТО

В четверг, 16 февраля, в 13.45 в Нягани на 7 километре автодороги «Нягань – Приобье» в ДТП пострадали четыре человека. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Югры, авария произошла из-за того, что 61-летний водитель, управляя автомобилем «Пежо», выехал на встречку, где протаранил два «Шевроле Авео». В столкновении пострадали четыре пассажира одного из «Шевроле», трое из которых дети 17-ти, 11-ти и 9-ти лет. С места аварии они с травмами доставлены в медучреждение.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, 17 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе трое несовершеннолетних. Напомним, авария, в которой погиб человек, произошла в Нефтеюганском районе.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры