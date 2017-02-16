​В 2016 году в ДТП в России погибли больше 20 тысяч человек

В прошлом году в России в дорожно-транспортных происшествиях погибли 20 тысяч 308 человек. Это на 12 процентов меньше, чем в 2015-м. «Данные статистики по итогам прошедшего года свидетельствуют о продолжении тенденции к снижению основных показателей аварийности. Такая тенденция отмечается на протяжении последних нескольких лет, - число погибших людей в результате ДТП в России непрерывно снижается с 2013 года, общее количество ДТП и число раненых – с 2014 года», - отмечают в пресс-службе ГИБДД России.

За этот период зарегистрировано почти 173 тысяч 700 автоаварий, что на 5,6 процента меньше. Число раненых сократилось на 4,3 процента — до 221 тысячи человек. Чаще всего, почти в 87 процентах случаев, аварии происходят из-за нарушения водителями правил дорожного движения. 9,7 процента ДТП случились по вине нетрезвых водителей. Количество ДТП с участием пешеходов снизилось на 8,6 процента, число людей погибших в них — на 17,3 процента.

Также в ведомстве отметили улучшение положения с детской дорожной аварийностью: по итогам года зарегистрировано снижение всех основных показателей. Общее количество таких происшествий сократилось на 1,4 процента, число погибших – на 3,7 процента, раненых – на 1,5 процента. Вместе с тем, на 1,4 процента увеличилось количество ДТП с детьми-пассажирами. При этом в каждом седьмом случае были выявлены нарушения правил перевозки детей, данное обстоятельство сопутствовало гибели более чем каждого четвёртого (26,6%) ребёнка-пассажира в возрасте до 12 лет.