​В пятницу в Югре ветер усилится до 17 метров в секунду

Специалисты Ханты-Мансийского гидрометеобюро объявили на пятницу, 17 февраля, штормовое предупреждение. Местами в округе ожидается ветер порывами 12-17 метров в секунду и снежная метель.
Температура воздуха ночью составит минус 12-17 ºС, при прояснениях — минус 18-23 ºС, днем — минус 6-11 ºС, местами — минус 12-17 ºС.
На выходных также ожидаются снегопады, метель, ветер южных направлений умеренный, порывистый, температура ночью — минус 10-15 ºС, при прояснениях — до минус 22 ºС, днем — минус 5-10 ºС, местами — до минус 16 ºС.