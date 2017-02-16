​В пятницу в Югре ветер усилится до 17 метров в секунду

​Гомеопаты наносят ответный удар

К гомеопатам просьба сообщить — каким прибором они зафиксировали «состояние квантовых полей организмов» до и после применения гомеопатических препаратов, где это опубликовано и когда они планируют получить за это открытие Нобелевскую премию.