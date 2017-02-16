​В АО «ТЭК» прошел очередной вебинар по электронному документообороту

14 февраля АО «Тюменская энергосбытовая компания» совместно с «СКБ Контур» провели очередной вебинар для потребителей (юридических лиц) на тему «Расчетные документы от ТЭК: быстро и бесплатно»

Это уже четвертая интерактивная встреча клиентов компании со специалистами по электронному документообороту. В вебинаре приняли участие около 40 потребителей АО «ТЭК» из Северного, Белоярского и Надымского МРО.

Тюменская энергосбытовая компания работает с двумя системами электронного документооборота (ЭДО) – «Диадок» и «СБИС». Сотрудники «СКБ Контур» познакомили участников встречи с системой «Диадок», пользователями которой сегодня являются более одного миллиона предприятий в России.

Вебинар включал теоретическую и практическую части. Вначале организаторы рассказали о преимуществах ЭДО, к которым относятся оперативность получения документов, отсутствие необходимости ведения бумажного архива, существенная экономия на доставке документов. В ходе практической части участники наглядно увидели работу системы и освоили необходимые функции по поиску партнеров, получению, подписанию и формированию документов.

Электронный документ является юридически значимым, его можно предоставлять в контролирующие органы, суды и т.д. Потребители электроэнергии, пользуясь электронным документооборотом, могут в режиме реального времени обмениваться документами, подписывать счета-фактуры, сверять и отслеживать отклонения и передавать показания приборов учета электроэнергии, а также хранить архивы документов в электронном виде на сервере оператора. В настоящее время электронный документооборот при расчетах с АО «ТЭК» применяют более 3500 клиентов компании из числа юридических лиц. Подробнее узнать об использовании ЭДО можно в специальном разделе на нашем сайте: http://tmesk.ru/electrodoc.

Следующий аналогичный вебинар состоится 21 марта.