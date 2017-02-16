​Наталья Комарова поручила провести служебную проверку в отношении директора окружного департамента ЖКХ и энергетики и его заместителя

Губернатор Югры Наталья Комарова распорядилась провести служебную проверку в отношении директора окружного департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Егора Ковальчука и его заместителя Елены Шухоровой. Проверяющим предстоит установить, было ли соблюдено законодательство при организации и проведении капитального ремонта оборудования водоочистных сооружений № 4 в Пыть-Яхе.

«Средства на оборудование были выделены из региональной программы капремонта. Решение о предоставлении муниципальному образованию субсидии было принято в сентябре 2016 года на совещании в окружном департаменте ЖКК и энергетики», - напомнили в департаменте общественных и внешних связей округа, добавив, что проверка инициирована в том числе в связи с сообщениями общественности о выявленных по итогам общественного контроля нарушениях.

Проверка на объекте проводилась с участием членов Общественной палаты Югры и активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта. Активисты ОНФ 7 февраля сообщили, что оборудование станции по очистке воды, которое должно было заработать в конце декабря, не смонтировано. При этом средства, предусмотренные контрактом в размере 89 млн 767 тыс. рублей, еще в декабре перечислены подрядчику.

«Выехав на место, мы увидели, что на объекте началось движение: из труб, бывших в эксплуатации, сооружается фундамент, – рассказала эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» в Югре Наталья Макагон. – По утверждению подрядчика и заказчика, это делается для удешевления строительства, ведь сооружение временное. Правда, не совсем понятен принцип удешевления, ведь 100 процентов средств, предусмотренных на работы, уже выплачены подрядчику».