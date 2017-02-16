​В Кондинском районе женщина подожгла бывшую сожительницу мужа, с которой он отпраздновал новый год

В Кондинском районе под суд пойдет женщина, которая обвиняется в умышленном причинение вреда здоровью. По версии следствия, она облила алкогольным напитком любовницу мужа и подожгла ее. Инцидент произошел в первый день нового года.

«Как установили полицейские, конфликт между женщинами произошел из-за мужчины. Молодой человек, встречал Новый год с бывшей сожительницей. Утром пропавшего мужа нашла жена», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Потерпевшую доставили в поселковую больницу. Ей причинены телесные повреждения в виде термического ожога, составляющие порядка 10 процентов от площади тела, которые, согласно экспертному заключению, причинили средней тяжести вред здоровью. О происшествии в полицию сообщила фельдшер медучреждения.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.