​Danone поможет «Союзмультфильму» с продолжением «Простоквашина»

Продолжением мультфильма «Трое из Простоквашино» займется не только концерн «Союзмультфильм», сообщает soyuz.ru. К проекту будет привлечен концерн Danone, который, напомним, ранее судился с мультипликаторами из-за использования образов героев мультика.

Сейчас стороны консультируются: в переговорах также участвуют представители Минкульта и автор образов и сценария «Простоквашина» Эдуард Успенский. Danone может вложить в проект, по некоторым данным, 500 миллионов рублей, однако цифры еще могут поменяться.

Напомним, что тяжбы касаются образов героев мультфильма, которые Danone использует в оформлении собственной продукции. С точки зрения правосудия компания ничего не нарушила, говорят ее представители: права на статичные образы были приобретены у Успенского. Слово же «Простоквашино» вообще не является объектом авторского права, так как в России есть деревни с таким названием.