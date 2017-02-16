​Как сделать перепланировку и не нарушить закон? Застройщики предлагают варианты

Когда речь заходит о гармонии в доме, на деле оказывается, что не в теории фэн-шуй вопрос, а в грамотном планировании. Мы заранее можем продумать, как будет протекать жизнь в новой квартире. Где принимать гостей и готовить. Уединиться для работы или творчества, хранить одежду, игрушки, зимнюю резину, наконец.

Нарисовав себе в голове картинку, начинаем лихорадочно ходить на объекты и искать планировку, которая удовлетворит потребности. В итоге соглашаемся на то, что есть. Но через некоторое время после заселения выясняется, что кухня-гостиная могла бы быть больше, а спальная комната меньше.

Тут начинается интересное. Выясняется, что без разрешения можно сделать косметический ремонт, установить кондиционер или новый встроенный шкаф. В остальных случаях нужно обращаться в Жилищную инспекцию с заявлением о признании новой планировки законной. Без него вы даже не можете демонтировать встроенный шкаф (если он внесен в план жилого помещения). Не говоря уже об изменении метража комнат.

Стоп! Ведь эти вопросы решаются еще до момента въезда. Например, в готовых домах «Лето» и «Весна» ЖК «4 сезона» квартиры построены без перегородок. Специалисты застройщика бесплатно сделают проект перепланировки, учитывая все потребности.

5 шагов к законной перепланировке:

1. Вы осматриваете квартиру на нужном этаже и решаете, как расположить комнаты.

2. Инженер делает проект перепланировки в соответствии с вашими потребностями, включая разводку электричества. Если хотите 6 розеток в кухне-гостиной, то так и будет. Эта процедура бесплатна.

3. Получаете по электронной почте готовый документ и согласовываете его.

4. В течение 30 дней строители возводят перегородки.

5. Через месяц получаете ключи и начинаете ремонт.

Что с документами?

В техническом паспорте классическая планировка заранее нарисована пунктиром. Так отмечаются квартиры с возможностью перепланировки. После переделки необходимо будет лишь внести изменения в кадастровый учет и получить новый кадастровый паспорт.

Выбирая квартиру с возможностью перепланировки, вы избегаете:

- штрафа за самовольную перепланировку;

- длительной процедуры узаконения (до 3-х месяцев);

- лишней волокиты отображения в документах БТИ. При обращении за согласованием уже сделанной перепланировки вас обяжут сначала отобразить его в плане, и только потом пройти процедуру по узаконению.

Меняйте свою жизнь, не растрачивая попусту время, нервы и деньги.

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