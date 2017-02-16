​Как сделать перепланировку и не нарушить закон? Застройщики предлагают варианты

Когда речь заходит о гармонии в доме, на деле оказывается, что не в теории фэн-шуй вопрос, а в грамотном планировании. Мы заранее можем продумать, как будет протекать жизнь в новой квартире. Где принимать гостей и готовить. Уединиться для работы или творчества, хранить одежду, игрушки, зимнюю резину, наконец.
Нарисовав себе в голове картинку, начинаем лихорадочно ходить на объекты и искать планировку, которая удовлетворит потребности. В итоге соглашаемся на то, что есть. Но через некоторое время после заселения выясняется, что кухня-гостиная могла бы быть больше, а спальная комната меньше.
Тут начинается интересное. Выясняется, что без разрешения можно сделать косметический ремонт, установить кондиционер или новый встроенный шкаф. В остальных случаях нужно обращаться в Жилищную инспекцию с заявлением о признании новой планировки законной. Без него вы даже не можете демонтировать встроенный шкаф (если он внесен в план жилого помещения). Не говоря уже об изменении метража комнат.
Стоп! Ведь эти вопросы решаются еще до момента въезда. Например, в готовых домах «Лето» и «Весна» ЖК «4 сезона» квартиры построены без перегородок. Специалисты застройщика бесплатно сделают проект перепланировки, учитывая все потребности.
5 шагов к законной перепланировке:
1. Вы осматриваете квартиру на нужном этаже и решаете, как
расположить комнаты.
2. Инженер делает проект перепланировки в соответствии с вашими потребностями, включая разводку электричества. Если хотите 6 розеток в кухне-гостиной, то так и будет. Эта процедура бесплатна.
3. Получаете по электронной почте готовый документ и согласовываете его.
4. В течение 30 дней строители возводят перегородки.
5. Через месяц получаете ключи и начинаете ремонт.
Что с документами?
В техническом паспорте классическая планировка заранее нарисована пунктиром. Так отмечаются квартиры с возможностью перепланировки. После переделки необходимо будет лишь внести изменения в кадастровый учет и получить новый кадастровый паспорт.
Выбирая квартиру с возможностью перепланировки, вы избегаете:
- штрафа за самовольную перепланировку;
- длительной процедуры узаконения (до 3-х месяцев);
- лишней волокиты отображения в документах БТИ. При обращении за согласованием уже сделанной перепланировки вас обяжут сначала отобразить его в плане, и только потом пройти процедуру по узаконению.
Меняйте свою жизнь, не растрачивая попусту время, нервы и деньги.
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