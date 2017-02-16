​Уже не братья? Большинство россиян высказались за визовый режим с Белоруссией

Население России крепко обиделось на соседей: 78 процентов россиян высказались за возвращение визового режима с Белоруссией после отмены этой страной виз для граждан 80 стран. Об этом пишут «Ведомости» на основе результатов исследований ВЦИОМ. «Нужно отменить безвизовый режим с Белоруссией. Россия не должна пускать на свою территорию неизвестных людей, не получивших положенной российской визы», — публикует газета вариант ответа, который набрал эти 78 процентов.

Помимо нежелания гостей, российский народ ринулся подсчитывать деньги, которые тратятся на соседей, открывших свою страну для иностранцев: 56 процентов опрошенных также заявили, что белорусам не следует предоставлять скидки на нефть и газ даже в обмен на политическую поддержку с их стороны. «С учетом информации о долге белорусской стороны перед «Газпромом» (на начало января — около 340 млн долларов) доля противников поставок энергоресурсов по сниженным ценам возрастает до 69 процентов», — отмечают социологи.

При всем этом, однако, россияне продолжают считать Белоруссию дружественным государством (40 процентов), торговым и экономическим партнером (35 процентов). Существенно малая часть оценивает соседа негативно: конкурентом его назвали четыре процента, противником — три процента.

Отметим, что поводом для проведения опроса 8-9 февраля (участвовали 1200 респондентов) стала новость о том, что январе президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении «безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» 80 стран на пять дней. В Москве на это ответили обеспокоенными комментариями: российская сторона недовольна тем, что фактически через Белоруссию в РФ теперь могут беспрепятственно въезжать туристы из третьих стран. Возможность введения визового режима с самой Белоруссией, однако, пока что не рассматривается, подчеркнули в Кремле.