​СМИ: «Ростелеком» может возглавить сын Патрушева

Кадровые изменения могут произойти в топ-менеджменте «Ростелекома»: как сообщают «Ведомости» позиции главы компании Сергея Калугина пошатнулись, и в скором времени он должен подать в отставку. Соответствующая директива подготовлена Минкомсвязи и отправлена на рассмотрение аппарата правительства, отмечает издание, ссылаясь на двух федеральных чиновников. Одной из причин увольнения называют снижение капитализации предприятия: за время работы Калугина — с 2013 года — она упала почти на 39,6 процента — с 380,2 миллиарда до 229,5 миллиарда рублей.

Вместо него Сергея Калугина СМИ прочат Дмитрия Патрушева — сына секретаря Совбеза России Николая Патрушева. Об этом РБК сообщает со ссылкой на собственные источники.

Интересно, что это не единственный кандидат на данное место: те же «Ведомости» указывают в качестве сменщика нынешнего топ-менеджера ВТБ Михаила Осеевского.