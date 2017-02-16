​Минсельхоз: Укрепление рубля — удар по экономике

Дальнейшее укрепление рубля негативно отразится на экспортном потенциале России, уверен министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Таким образом он прокомментировал в эфире «России-24» сообщения о том, что рубль пошел вниз после его встречи с главой государства Владимиром Путиным.

«То, что рубль сегодня укрепился и укрепляется, это для наших экспортных позиций, безусловно, серьезный минус и не только для сельского хозяйства — и для промышленности, и для многих других секторов экономики, — сказал министр. — Доллар 57 (рублей) — это не катастрофа, но это удар по нашей отечественной экономике».

Ткачев связывает падение внутренних цен на зерно с укреплением рубля и с переизбытком зерна на внутреннем рынке: «Безусловно, мы получили большой каравай — много зерна. Естественно, мы рассчитывали на серьезный экспорт».

Добавим, что в 2016 году Россия собрала рекордный урожай зерна — 119,1 млн тонн. Это на 14 процентов больше, чем годом ранее.