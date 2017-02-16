​В 2016 году с неплательщиков алиментов в Югре взыскано больше 290 млн рублей

В 2016 году судебные приставы УФССП России по Югре взыскали с безответственных родителей 291 829 тысяч рублей. Большинство злостных неплательщиков алминетов — мужчины, которые нигде не работают или «перебиваются» случайными заработками, у них нет имущества, а порой они просто скрываются от представителей власти. В таких случаях судебные приставы прилагают немало усилий, чтобы найти беглецов, заставить их одуматься и вернуть долги собственным детям.

За год к уголовной ответственности привлечено 326 неплательщиков и в отношении 278 должников судами уже рассмотрены уголовные дела: 23 лица приговорены к лишению свободы, а 208 должников - к исправительным работам.

«Новая норма, введенная законодателем в истекшем году по отношению к злостным алиментщикам, позволила судебным приставам добиться более эффективного воздействия на забывчивых родителей. В отношении 432 должников составлены протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст.5.25.1 КоАП РФ, из которых 245 алиментщиков уже привлечены к ответственности. Административному аресту в этом году подверглись 53 родителя, к обязательным работам привлечены 190 должников и наказание в виде административных штрафов получили два неплательщика», - отметили в пресс-службе окружного управления.

За неуплату алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей, в 2016 году были лишены возможности выехать за пределы Российской Федерации 5735 должников, а с 15 января 2016 года, благодаря новому закону, 1422 алиментщика-автолюбителя были ограничены в специальном праве – праве управления транспортным средством.