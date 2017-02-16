​Прокуратура Лангепаса закрыла сайт по продаже поддельных дипломов о высшем образовании

По требованию прокуратуры Лангепаса заблокирован сайт, содержащий информацию о продаже поддельных дипломов о высшем образовании. «Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации подделка, изготовление и сбыт поддельных документов являются уголовно-наказуемыми деяниями», - пояснили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Поэтому прокурор города обратился в суд с заявлением о признании информации, размещённой на интернет-сайте, запрещённой к распространению на территории Российской Федерации. Лангепасский городской суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме. В настоящее время доступ к указанному сайту заблокирован.