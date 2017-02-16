​РПЦ приготовила критикам Путина место у параши

Защищая честь и достоинство президента РФ Владимира Путина, член Синодальной богослужебной комиссии Русской православной церкви диакон Владимир Василик дошел до использования блатной лексики: хулителям главы государства он пообещал приготовить место у параши, передает gazeta.ru.

Критика президента, по мнению священника, является «хамовым грехом»: обсуждение жизни Путина в СМИ и соцсетях «омерзительно». Таким образом он прокомментировал законодательную инициативу о защите чести и достоинства первого лица государства.

«В своих истоках настоящая и реальная власть восходит к власти Отца. Образ Отца и его архетип является неотъемлемым для социального сознания. Кто хулит и «полощет» правителя страны, будь то царь, генеральный секретарь или президент, совершает хамов грех», — сказал он, припомнив, что в римском праве был закон об оскорблении величия римлян, который позднее был перенесен на личность принцепса.

«Следует признать, что без закона о защите чести президента нельзя внушить уважение к власть предержащим, нельзя расчистить наше медийное пространство от тонн навоза, который вываливают на власть познеры, быковы, вишневские, резники и прочие, — уверен диакон. — Имя им — легион. Легион пачкунов должны знать свое место. В противном случае им будет уготовано место у параши».