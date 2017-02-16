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​Резкое укрепление рубля остановилось на новостях о встрече Путина с главой Минэкономразвития

После открытия торгов Московской биржи в среду, 15 февраля, курс доллара расчетами «завтра» снизился на 26 копеек, составив 56,84 рубля, а курс евро опустился ниже 60 рублей. Однако резкое укрепление рубля неожиданно остановилось – между 11.00 и 12.30 мск доллар подорожал с 56,6 до 57,5 рубля, а евро – до 60,6 рубля. Резкое укрепление рубля неожиданно остановилось после появления новостей о том, что президент Владимир Путин обсудит укрепление рубля с Максимом Орешкиным.

Обеспокоенность президента курсом рубля уже не раз влияла на настроение инвесторов, напоминают «Ведомости». В июле 2016 года, когда президент поручил правительству продумать план действий в связи с грядущим укреплением рубля, отправленного в свободное плавание осенью 2014 года, они начали покупать валюту, чем заметно ослабили рубль.

По словам начальника валютно-финансового департамента Ситибанка Дениса Коршилова, если ЦБ не предпримет чрезвычайных усилий по предотвращению дальнейшего укрепления рубля, то его курс может достигнуть 55 руб. за доллар в ближайшее время. «Такое серьезное укрепление рубля может привести к тому, что ЦБ теоретически может решить опустить ключевую ставку уже в марте этого года», - говорит он. В то же время, полагает Коршилов, на основании нескольких последних дней укрепления рубля ЦБ вряд ли станет пересматривать свои среднесрочные планы по уровню ключевой ставки. Денис Давыдов из Nordea считает, что пока картина по нефти и разнице ставок принципиально сохраняется, спекулятивная игра может продолжаться. «Другое дело, что дальнейшие более сильные позиции рубля вызывают обеспокоенность финансового блока правительства, что, в свою очередь, может приблизить внесение корректив в текущую денежно-кредитную политику», - отмечает при этом Давыдов.

Глава Минфина Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете объяснил, чем опасно резкое укрепление рубля, и отметил, что ведомство сумело свести волатильность нацвалюты к минимуму. «Если бы не начали сейчас покупать валюту, а мы покупаем примерно по 100 млн долларов за торговую сессию, то курс рубля начал бы укрепляться резче, чем сейчас», - цитирует Силуанова «Интерфакс». В случае изменения ситуации на мировом рынке резко взлетевший рубль также быстро начал бы падать вниз. «Вот эта волатильность, непредсказуемость курса, она как раз серьезно влияет на наш бизнес, особенно на тот бизнес, который конкурирует с импортом, бизнес, который экспортно-ориентированный», - отметил министр и добавил, что все усилия его ведомства направлены на стабилизацию ситуации на валютном рынке. Также Силуанов отметил, что влияние на курс важно для макроэкономики. На примере экспорта зерна он объяснил, что с укреплением стоимости нацвалюты экспортерам становится все сложнее выходить на рынки, ведь другие страны занимают эти ниши. С 7 февраля по 6 марта Минфин ежедневно будет покупать на внутреннем рынке валюту, эквивалентную 6,281 млрд рублей. Это дополнительные нефтегазовые доходы страны.


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Сегодня в 08:52, просмотров: 246, комментариев: 0


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