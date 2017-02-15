​Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк России запустил акцию, в рамках которой с 15 февраля снизил процентные ставки по потребительским кредитам. Снижение составило до 3 процентных пунктов от базовой линейки, сообщается на сайте кредитной организации.

Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 12,9 процента годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 13,9 процента годовых. Условия действуют для кредитов на сумму от 300 000 рублей. Процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надёжности, платёжеспособности и категории клиента.

«31 января закончилась новогодняя акция по потребительским кредитам, которую высоко оценили наши клиенты – например, выдачи в январе составили 55 млрд рублей, что на 24 процента больше аналогичного показателя предыдущего года. На волне успешной новогодней акции сегодня мы запускаем новое предложение, приуроченное к весенним праздникам Минимальная ставка в рамках новой акции составит всего 12,9 процента годовых в рублях – таких низких ставок по потребительским кредитам в Сбербанке ещё не было», - отмечает директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.