​Энергетики помогут учреждению культуры из Мегиона сэкономить на энергоресурсах

Специалисты АО «Тюменская энергосбытовая компания» разработали программу сбережения энергетических ресурсов для муниципального автономного учреждения «Дворец искусств» г. Мегиона на 2017-2021 года.

Программа энергосбережения представляет собой комплекс мероприятий для всех используемых учреждением культуры энергетических ресурсов – воды, тепла и электрической энергии. Уже сейчас, сравнивая фактические показатели энергопотребления и расчёты, представленные в программе, специалисты АО «ТЭК» отмечают имеющийся значительный потенциал энергосбережения «Дворца искусств». Благодаря планомерной реализации предложенных мероприятий за пять лет учреждение культуры сможет снизить уровень потребления тепловой энергии, холодной и горячей воды на 12,4%, а потребления электроэнергии – на 27,8%.

При этом мероприятия, предложенные специалистами АО «ТЭК», доступны как с экономической, так и с технической точки зрения. К примеру, «Дворцу искусств» было рекомендовано ввести график включения и отключения систем вентиляции и тепловых завес, наладить системы теплопотребления, заменить водоразборные смесители, повысить грамотность сотрудников в вопросах энергосбережения и т.д.

«В период повсеместной оптимизации бюджетов снижение затрат на коммунальные услуги является для учреждений наиболее оптимальным и безболезненным способом экономии, – отмечает заместитель генерального директора АО «ТЭК» по производственным вопросам Владимир Корабельников. – Опыт показывает, что систематическое проведение указанных в программе мероприятий даст Дворцу искусств ощутимые результаты».

Напомним, что Акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания» с 2009 года осуществляет деятельность по пропаганде и внедрению энергоэффективных технологий. За это время специалистами компании разработано более 20 программ энергосбережения и проведено более 800 энергетических обследований объектов различного назначения – от сельских школ до окружных больниц и градообразующих предприятий, успешно реализовано 3 энергосервисных контракта на территории ХМАО-Югры, Тюменской области и ЯНАО.