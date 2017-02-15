​Авиакомпанию «Урайавиа» продали за 28 млн рублей

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом с шестого раза продало 100 процентов акций авиакомпании «Урайавиа». Ее купил ООО «Торговый дом «ПиП» за 27,95 млн рублей, сообщает «Интерфакс-Урал». Продажа авиакомпании, лишенной сертификата эксплуатанта в 2011 году, состоялось 14 февраля. Заявки на участие в торгах подало также ООО «Верховина».

ТД «ПиП» зарегистрирован в Урае. Ведет деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов. Принадлежит двум физическим лицам.

Уставный капитал АО «Урайавиа» составляет 25 млн 550 тыс. 310 рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 10 рублей. В октябре 2011 года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Урайавиа». Решение было принято по итогам инспекционной проверки, в ходе которой было выявлено несоответствие авиакомпании сертификационным требованиям. Парк авиакомпании, по данным на 9 декабря 2016 года, состоит из 7 вертолетов Ми-8Т.