«БКС Премьер» рассказывает, как формировать инвестиционную стратегию в 2017 году

1. Какие инструменты сбережений в текущем году имеют самый высокий риск принести отрицательную доходность и самую высокую доходность?



Корректного ответа на данный вопрос на самом деле не существует, поскольку параметры риск-доходность по каждому инструменту зависят от его изначального уровня риска и выбора конкретных бумаг.

Например, акции предполагают практически неограниченное движение стоимости вверх и вниз, а облигации гораздо более предсказуемы и консервативны. У российского рынка акций в этом году потенциал роста составляет 15-20%. Такой сценарий вероятен при продолжении стабилизации спроса и предложения на рынке нефти, улучшении отношений по линии РФ-США и геополитического фона в целом, а также при дальнейшем восстановлении отечественной экономики.

Консервативным инвесторам разумно поторопиться с покупкой облигаций, учитывая ожидания долгосрочного снижения ставок. Сейчас на рынке можно найти рублевые облигации высокого качества с доходностью 9,5-10%.

Ставки по вкладам продолжат снижаться по мере сокращения ключевой ставки ЦБ, средняя доходность по депозитам может к концу года уйти к 6-7%.

Золото может продолжить рост в I квартале вплоть до $1300 за тройскую унцию на некоторой неопределенности в связи с приходом к власти в США Дональда Трампа, однако в дальнейшем котировки желтого металла могут вернуться к значениям конца 2016 г.

2. Можно ли говорить о стабилизации рубля в диапазоне 60-65 рублей за доллар на весь 2017 год? Стоит ли в этом году увеличивать долю вкладов в долларах и в евро в портфеле сбережений? Краткая аргументация.

Будущее рубля в этом году видится довольно стабильным. По нашим оценкам, пара рубль-доллар будет ходить в коридоре 58-62. Поддержку рублю должна оказать нефть. Рынок видит, что соглашение в формате ОПЕК+ по снижению добычи выполняется, поэтому котировки сырья остаются на стабильном уровне и, по нашим прогнозам, продолжат держаться около $55 за баррель Brent с возможными эпизодическими выходами за $60. Кроме того, рублевые ставки намного превышают ставки на Западе, что будет стимулировать приток в Россию и рублевые активы спекулятивного финансового капитала. Против рубля будут выступать увеличение выплат по внешнему долгу и дефицит госбюджета.

Евро продолжает фундаментально слабеть. Против единой валюты играют экономические проблемы еврозоны и возможные риски, которые могут усугубить состояние экономики Старого Света – это касается Brexit, выборов во Франции, Нидерландах, Германии и др. странах ЕС. Мы считаем, что пара рубль-евро в 2017 году будет двигаться в диапазоне 62-66.

Если говорить о покупке валюты с целью диверсификации накоплений для защиты от возможных резких курсовых колебаний, то текущие уровни как нельзя лучше подходят для частичного формирования позиции в долларах США. Ее оптимальная доля в структуре сбережений человека, живущего и расходующего деньги в России, составляет 40%. В рублях целесообразно хранить не менее 60%.

3. Может ли в текущем году поведение вкладчиков повлиять на ставки банков по вкладам? Каким образом?

Не думаю, поскольку в первую очередь на ставки будет действовать более фундаментальный фактор, а именно смягчение монетарной политики ЦБ, в результате чего ставки по депозитам могут к концу года уйти ниже 7%.

4. Каков ваш прогноз относительно индекса ММВБ на конец года?

Наш взгляд на будущий год умеренно-оптимистичный. Прогноз по ММВБ на конец года – 2500 п. Несмотря на то, что в данный момент рублевый индекс ММВБ торгуется около своих исторических максимумов, на рынке все равно остается достаточно большое количество инвестиционных идей, которые позволяют зарабатывать. Сам факт достижения максимумов не должен пугать. Если посмотреть на российский индекс РТС, который номинирован в долларах, то ему до максимумов 2008 года еще расти более 120%. Так что в долларах наш рынок оценен очень далеко от своих максимальных значений.

А если учесть, что высокая ликвидность в мировой финансовой системе на фоне ультрамягкой монетарной политики ведущих центробанков, по всей видимости, критически не сожмется, можно прогнозировать, что фондовые активы продолжат расти.

5. Назовите 5 эмитентов, чьи акции вы бы добавили сейчас в портфель. Ваши отраслевые предпочтения на фондовом рынке? Краткая аргументация.

Среди отдельных акций на 2017 год можно выделить Интер РАО, АЛРОСА, ЛСР. В нефтегазовом секторе при условии сохранения средней цены на нефть Brent выше $40 можно выделить Газпромнефть. Высокие дивиденды по итогам 2016 года могут быть выплачены по многим сетевым энергетическим компаниям, однако по ряду причин это не самые интересные активы, если речь идет о горизонте инвестирования от года и больше. Из других дивидендных историй внимания заслуживают бумаги Норильского никеля с дивидендной доходностью около 7%.

6. Какие финансовые активы Вы рекомендовали бы частным инвесторам, которые хотели бы добиться большей диверсификации своего портфеля? Какой рыночный механизм вы советуете использовать для этих инвестиций? Охарактеризуйте приемлемую срочность и риски данных активов.

Из инвестиционных инструментов лучше всего этой цели отвечает структурный продукт. В рамках этого инструмента часть средств направляется на приобретение финансовых инструментов с фиксированной доходностью, а вторая используется для более рискованных инвестиционных инструментов. При этом соотношение этих частей высчитывается таким образом, чтобы даже при нереализованном потенциале «инвестиционной» части доходность по «защитной» могла обеспечить инвестору возврат его капитала. Потенциально структурные продукты с защитой позволяют рассчитывать на доходность до 15% годовых.

Условными недостатками инструмента являются его срочность (как и депозит, структурный продукт не предусматривает возможность досрочного закрытия с сохранением накопленной доходности), а также относительно высокий порог входа – от 300 тыс. рублей.

Наилучший способ составить грамотно диверсифицированный портфель, «заточенный» под индивидуальную финансовую цель – это составление с профессионалом (консультантом, финсоветником) Персонального финансового плана, который бы учитывал максимум параметров, таких как срок инвестиций, валюту накоплений, риск-профиль инвестора и т.д. Возьмем, к примеру, такие цели как образование в Европе, пассивный доход в старости и покупка автомобиля через три года – инструментарий для достижения этих целей будет сильно различаться. Эта услуга уже достаточно распространена и доступна каждому, мы в БКС Премьер составляем клиентам такой план бесплатно.

7. Какой из драгоценных металлов, и в каком виде вы советовали бы приобретать в текущем году?

Про золото сказано выше. Из драгметаллов поддержку в этом году могут получить платина и палладий. Ужесточение экологических стандартов к автомобилям продолжается во многих странах, что поддерживает спрос на эти металлы, однако учитывая растущую долю бензинных автомобилей в ущерб дизельных, палладий сохраняет лучшие шансы на рост.

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