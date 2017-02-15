​Финансовые «пирамиды»: важно знать

Современные «пирамиды» сильно отличаются от тех, что были 20 лет назад. Сейчас это мелкие организации, которые работают каждая на свою целевую аудиторию: одни рассчитаны на молодых людей, другие – на пенсионеров. Активизировались и так называемые сетевые инвестиционные проекты – классические «пирамиды», которые даже не маскируются под солидные организации – банки, МФО, кредитные кооперативы.

Мошенники активизировались, потому что вновь появился спрос на их услуги - из-за снижения ставок по банковским депозитам многие граждане готовы рисковать и верят заманчивым предложениям.

Практика показывает, что в кризис число «пирамид» и прочих мошеннических схем значительно возрастает, поскольку, грубо говоря, растет спрос – становится больше желающих преодолеть свои финансовые затруднения, заработать много и сразу, не задумываясь о том, за счет чего, собственно, их «инвестиции» могут приносить 30% в месяц и более.

Основные признаки «финансовой пирамиды» следующие: обещание гарантированной сверхдоходности без должной аргументации, без конкретного продукта; обещание прибыли за счет привлечения других людей; запутанный план выплат; отсутствие информации о топ-менеджменте; оффшорная регистрация (Кипр, Сейшельские острова и т.д.); отсутствие лицензий.

Любые обещания выплат больше 20% годовых – это серьезный повод посмотреть на компанию внимательнее, изучить ее историю и открытую отчетность. Легальные инвестиции не могут приносить такой доход. Если ваш взнос называют вкладом, то это тоже признак обмана. По закону вклады могут принимать только банки.

При ожидаемой доходности в 20% годовых уровень риска потерь находится примерно на таком же уровне – около 20%. Далее, чем выше ожидаемая доходность, тем быстрее растет риск. Есть примеры людей, которые обеспечивают себе доходность в 40% годовых и выше, но, как правило, они либо профессионалы, либо очень удачливы.

Резюме: разумные цифры по предполагаемой высокой доходности – на уровне 20% годовых. Все, что больше, несет в себе слишком высокие риски.