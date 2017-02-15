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​Авто: кредит или лизинг?

Оба способа приобретения машины – автокредит и автолизинг – объединяет необходимость внесения первоначального взноса и ежемесячные выплаты, но каждый обладает своими очевидными преимуществами и недостатками.

Автокредит – это процентный заем, выдаваемый кредитным учреждением физическому лицу на покупку транспортного средства в размере до 100% от его стоимости. При этом машина выступает залогом по кредиту, так что в случае неуплаты по нему банк имеет право конфисковать авто в качестве компенсации задолженности.

Стандартные ставки по автокредитам сегодня достигают 15-17%. На конечную ставку по кредиту влияет первоначальный взнос, срок и сумма кредитования. Для отдельных сегментов автомобилей, например, машин бизнес-класса, у банков есть множество специальных кредитных программ с пониженной ставкой. На ставку может повлиять даже марка машины. У ряда банков есть специальные программы с автопроизводителями, по которым действует пониженная процентная ставка за счет скидки на автомобиль, предоставляемой его производителем.

Плюсы кредитования:

+ Машину можно приобрести «здесь и сейчас», сразу став ее полноправным владельцем.

+ Автомобилем, купленным в кредит, Вы можете распоряжаться по своему усмотрению, к примеру, можете проходить техобслуживание в тех местах, где Вам удобно. Автолизинг такой возможности не дает.

+ Широкий выбор. Можно приобрести то, что нравится, а не то, на что хватает денег.

+ В 2017 году вы можете воспользоваться программой льготного автокредитования. В этом году на поддержку автокредитования из бюджета РФ направляется 10 млрд. рублей. В настоящее время средняя ставка по программе составляет примерно 9,5%. По ней можно купить машину, выпущенную в России, стоимостью до 1,15 млн. рублей и массой не более 3,5 тонны. Минимальный первоначальный взнос по автокредиту с господдержкой - 20%, максимальная сумма кредита - 920 тыс. рублей, максимальный срок кредита - 36 месяцев.

Минусы:

- Как и при любом другом кредите, за использование товара «здесь и сейчас» необходимо прилично переплатить.

- При оформлении автокредита необходим залог, которым чаще всего выступает само покупаемое авто. Вероятность потерять четырехколесного друга, если платежеспособность окажется под вопросом, иногда оказывает гнетущее психологическое воздействие на заемщика.

- Сложная процедура оформления, жесткие требования к заемщику.

Второй способ приобретения автомобиля – лизинг – только набирает популярность среди физических лиц. В России этот рынок пока относится к категории развивающихся, в общем объеме продаж легковых автомобилей доля лизинга составляет всего 4%. Автолизинг – весьма популярный в США и Европе способ приобретения автомобиля. Там до 30% машин, которые покупают частные лица, находятся в лизинге.

Строго говоря, лизинг — это договор между лизинговой компанией и клиентом, согласно которому компания покупает в свою собственность определенный автомобиль и передает его клиенту в аренду с возможностью дальнейшего выкупа.

При форме лизинга с переходом права собственности первоначальный взнос варьируется от 20 до 49% от стоимости автомобиля. Ежемесячные выплаты составляют от 5,5% от стоимости автомобиля, они учитывают износ транспортного средства и непосредственно аренду. Постоянные банковские клиенты и платежеспособные заемщики могут рассчитывать на одобрение лизинга без первого взноса.

По окончании договора лизинга можно выбрать одну из четырех опций:

обмен старого автомобиля на новый с сохранением привычного размера взносов, если новое авто относится к той же ценовой категории;

выкуп автомобиля в собственность (выкупная стоимость указывается в договоре лизинга изначально);

продление договора лизинга (на срок до двух лет);

возврат автомобиля в лизинговую компанию (при этом часть первоначального взноса лизингодатель вернет клиенту).

Плюсы лизинга:

+ В отличие от оформления автокредита, пакет документов для автолизинга минимален. Как правило, это заявление, паспорт и водительское удостоверение, в отдельных случаях может потребоваться документ, подтверждающий доход.

+ Минимум «бюрократических» хлопот: регистрацию машины, оформление техосмотра, страхование берет на себя лизинговая компания. Правда, финансовые затраты, которые в связи с этими процедурами несет лизингодатель, в конечном итоге равномерно включаются в лизинговые платежи.

+ Лизинг позволяет рассчитывать на льготы при уплате налогов. К примеру, автомобиль, находящийся в частном лизинге, не подпадает под налог на имущество, до тех пор, пока он не перейдет в Вашу собственность.

+ Как правило, при оформлении авто в лизинг отсутствуют различные скрытые комиссии и дополнительные платы.

+ Срок действия лизинговых программ может составлять до 60 месяцев, но выкупить машину в собственность можно уже через 6 месяцев.

+ Лизинг – оптимальный выход для тех, кто не смог получить автокредит из-за невозможности доказать свой доход, возраста (автолизинг доступен до 65 лет), наличия других кредитных обязательств и пр.

+ Поскольку, находясь в лизинге, автомобиль продолжает формально числиться в собственности компании, этим могут совершенно на законных основаниях пользоваться люди, которые не хотят отражать в налоговой декларации наличие автомобиля премиум-класса. Например, чиновники.

+ Возможность частой смены автомобиля без риска и проблем.

Минусы и риски лизинга:

- Автомобиль, приобретаемый в лизинг, выходит на 2-5% дороже, чем машина, приобретенная в кредит, поскольку законодательство облагает лизинговые взносы налогом НДС.

- Ваше авто должно обслуживаться только на тех станциях техобслуживания, которые укажет лизингодатель, что связано с желанием компании уберечь свое имущество от непрофессионального технического обслуживания.

- Есть вероятность, хоть и небольшая, банкротства лизингодателя. Если такое случается, кредиторы лизинговой компании могут арестовать всю ее собственность, включая Ваш автомобиль.

- Годовой пробег автомобиля не должен превышать 25 тыс. км

Если среди физических лиц лизинг автомобиля все-таки еще явление не очень распространённое, то для предпринимателей и частных компаний это уже хорошо известный, удобный и экономически выгодный способ приобретения автомобилей. Им транспорт нужен «здесь и сейчас» — без машин работать в розничной торговле, логистике, пассажирских перевозках и многих других сферах бизнеса просто невозможно.

3. Наиболее благоприятное время для покупки автомобиля — это период с января по февраль, так как основной прирост цен на автомобили, как правило, приходится на март-апрель. Выбирая банк для получения автокредита, обратите внимание на порядок и процедуру погашения кредита. Узнайте, какие штрафные санкции могут грозить за просрочку выплат. Заранее разведайте, удобно ли для вас расположены банкоматы и отделения банка.


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Сегодня в 12:58, просмотров: 125, комментариев: 0


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