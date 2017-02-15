​ТОП-10 акций, которые не стыдно оставить наследникам

Что включить в долгосрочный диверсифицированный портфель российских акций, который можно смело передать детям и внукам? Многие скажут, почти не задумываясь, что лучше всего вкладываться в самые ликвидные «фишки» на рынке. И будут правы, но лишь отчасти – важно не только проанализировать аргументы в пользу того или иного эмитента, но и его возможные долгосрочные риски.

Газпром. Газпром занимает первое место в мире по объемам запасов природного газа (17% мировых запасов газа). Компания имеет сильные позиции как на базовом для нее европейском рынке газа (доля более 30%), так и на внутрироссийском рынке. Кроме того, Газпром вышел на перспективный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. По последним оценкам МЭА, спрос на газ в мире вырастет почти на 50% к 2040 году по сравнению с нынешним уровнем и будет расти быстрее, чем спрос на другие ископаемые виды топлива. Причина, с нашей точки зрения, в том, что газ является самым экологически чистым и относительно дешевым видом топлива.

Норильский никель. Компания является не столько российским, сколько глобальным игроком, являясь крупнейшим в мире производителем никеля и палладия. В долгосрочной перспективе никель, на наш взгляд, является самым интересным цветным металлом. Мы считаем, что новый инвестиционный цикл в никелевой отрасли не за горами. За последние 5 лет цена на никель упала на 60%. Рынок металла находился в профиците на фоне замедления экономического роста в Китае. Однако в связи с этим компании сектора практически не инвестировали в расширение новых мощностей, что сокращало переизбыток на рынке.

Таким образом, мы считаем, что рынок постепенно переходит в стадию нового инвестиционного цикла, характеризующегося финансированием новых проектов для удовлетворения спроса в будущем и повышением цен на металл, что должно оправдать эти капиталовложения. В связи с действующим запретом на экспорт никелевой руды из Индонезии и закрытием большой части никелевых рудников на Филиппинах по экологическим причинам никель и сейчас является очень интересным вложением. А если на Филиппинах последуют примеру Индонезии и также запретят экспорт никелевой руды, что сейчас обсуждается властями, то поддержка цен на никель будет еще более существенной.

В долгосрочном периоде развитие гибридных автомобилей и электрокаров может стать еще одним мощным драйвером роста спроса на металл. Так, если на обычный автомобиль приходится около 2-3 кг никеля, то для изготовления гибридного автомобиля требуется уже 10 кг металла. Что касается производства электрокаров по технологии Tesla, то речь идет уже о 60-70 кг никеля на автомобиль. Практически все ведущие автоконцерны мира (Toyota, BMW, General Motors, Volkswagen, Nissan, Ford и другие) заявляют о том, что к 2025 году будут производить больше гибридных и электрических автомобилей, чем традиционных в целях удовлетворения современных экологических стандартов. В этом сценарии однако существует риск, что появится какая-нибудь другая более продвинутая технология, которая не подразумевает использование никеля.

Северсталь, НЛМК. За прошедшие десять лет доход акционеров Северстали (от роста капитализации и дивидендных выплат) превысил аналогичный показатель по глобальной сталелитейной индустрии на 139%. НЛМК отличает низкая себестоимость производства, высокая загрузка мощностей, невысокая долговая нагрузка, высокая доля высокотехнологичной стали в выручке. В ближайшие годы, в период президентства Дональда Трампа в США, Америка может серьезно увеличить инфраструктурные инвестиции, примерно на триллион долларов, что позитивно для всех сталелитейных компаний. В Европе в связи с развитием «зеленой энергетики» растет спрос на сталь для производства ветряных электростанций.

Важным преимуществом российских сталеваров является высокая степень их вертикальной интегрированности (особенно у Северстали). Впрочем, для стального риска есть долгосрочные риски. Основным риском является развитие других материалов, которые способны заменить ее в различных производствах. Так, углепластик, который производится из углеродного волокна и по своим характеристикам прочнее и легче стали, может вытеснить последнюю из некоторых отраслей промышленности, если производители сумеют сократить его себестоимость. Пока углепластик очень дорогой, а цены на сталь относительно низки по сравнению с историческими значениями, чтобы углепластик использовали повсеместно, но развитие технологий может изменить это.

Вместе с тем отметим, что для производства стали требуется меньше электроэнергии, чем для выпуска алюминия; сталь имеет бесконечный ресурс использования: произведенная однажды сталь переплавляется и может многократно вторично использоваться; ремонт изделий из стали не требует зачастую специальной инфраструктуры – вмятину на машине можно исправить в гаражных условиях; строительные стандарты и тренды меняются, но акцент все больше смещается в сторону возведения высотных зданий, что требует еще больше стали.

Сбербанк. Сбербанк – по сути, монополист на банковском рынке России и имеет самую низкую ставку привлечения финансовых ресурсов по сравнению с другими кредитными институтами. Банк активно инвестирует в технологии, и его рыночные мультипликаторы в долгосрочной перспективе будут соответствовать не столько банку, а скорее эмитенту из технологического сектора экономики, который имеет, как правило, более высокую оценку. Впрочем, стратегическим риском для Сбербанка может быть демонополизация банковского сектора в случае структурных реформ в России.

Московская биржа. Долгосрочные драйверы развития компании связаны с ростом локальной базы инвесторов. Во-первых, это розничные инвесторы, которых приводят на фондовый рынок такие возможности как открытие Индивидуального инвестиционного счета (ИИС), развитие удаленных сервисов и т.д. Дополнительный катализатор – рост финансовой грамотности. Вторая важная группа – институциональные инвесторы. Здесь стоит отметить регуляторные изменения, стимулирующие НПФ и страховые компании быть более активными игроками финансового рынка

Еще один долгосрочный драйвер для Мосбиржи – рост проникновения финансового рынка в экономику через эмиссию облигаций (вместо банковских долгов) и сделки IPO/SPO на рынке акций. К ускоренному развитию данной тенденции могут привести низкие процентные ставки, снятие санкций, упрощение процедур выпуска.

Алроса. Последнее крупное месторождение алмазов нашли пятнадцать лет назад и, по прогнозам экспертов, пик добычи алмазов придется на 2020 год, после чего предложение будет постепенно сокращаться. В связи с ростом населения и увеличением доли среднего класса в мире (в особенности в Индии и Китае) спрос на алмазы, напротив, будет устойчиво расти, что может вызвать дефицит драгоценного камня после 2020-х годов.

Однако нельзя не отметить и риск роста популярности искусственных или синтетических алмазов, которые в настоящее время используются по большей части в промышленности, но, вероятно, со временем будут восполнять растущий дефицит алмазов натуральных. На сегодняшний день создание синтетического алмаза ювелирного качества все еще очень дорогое удовольствие, но с развитием технологий себестоимость будет, скорей всего, падать, что в свою очередь будет привлекать все больше и больше клиентов. Тем не менее, мы не думаем, что спрос на натуральные алмазы исчезнет даже с падением стоимости алмазов синтетических, на наш взгляд, обеспеченные люди будут готовы переплачивать за настоящий алмаз природного качества, как никак бриллианты – это товары роскоши.

РусГидро. По экономическому потенциалу освоения гидроэнергоресурсов Россия занимает второе место в мире, уступая лишь Китаю, однако, по степени их освоения — 20% — уступает практически всем развитым странам и многим развивающимся государствам. Так, во Франции, Швейцарии и Японии этот показатель превышает 90%, Канаде и Норвегии — 70%, США и Бразилии — 50%. Данная статистика говорит о больших перспективах освоения гидроэнергетического потенциала в России в ближайшем будущем.

РусГидро – лидер российской гидроэнергетики, у которой есть серьезные долгосрочные возможности повысить эффективность. Гидроресурсы — возобновляемый и экологичный источник энергии, с использование которого позволяет снижать выбросы в атмосферу тепловых электростанций и сохранять запасы углеводородного топлива для будущих поколений.

ФосАгро. У компании имеется долгосрочная стратегия развития, которая, помимо реализации инвестиционных и социальных проектов, предусматривает направление на дивиденды от 30 до 50% консолидированной чистой прибыли, что обеспечивает дополнительный рост интереса к ценным бумагам «ФосАгро». Рост населения планеты ставит перед человечеством необходимость поиска надежных вариантов решения продовольственной проблемы. Применение современных агротехнологий, использование минеральных удобрений – наиболее эффективный путь решения вопроса продовольственной безопасности.

Ожидается, что к 2050 году численность населения Земли достигнет 9,6 млрд человек. По предварительным расчетам, чтобы накормить растущее население, потребуется увеличить производство сельхозпродукции на 60%. Помимо роста населения высокий спрос на сельхозпродукцию определяется и другими факторами, как изменение рациона питания и альтернативные варианты применения выращиваемых культур (например, производство биоэтанола). В этих условиях прогнозируется ежегодный устойчивый рост спроса на минеральные удобрения на мировом и российском рынке. «ФосАгро», обладающая высокой конкурентоспособностью на мировом рынке, ежегодно наращивает объем производства и продаж примерно на 5-10% и показывает устойчивую прибыль.

Аэрофлот. Компания год за годом укрепляет свое положение лидера на российском рынке авиаперевозок. В ее состав входят авиакомпании, работающие во всех сегментах – от премиального (собственно «Аэрофлот») до бюджетного («Победа»). В 2015 году на авиасалоне в Ле-Бурже «Аэрофлот», флагманская компания группы, в четвертый раз в своей истории был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в номинации «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». В долгосрочной перспективе показатели компании будут расти в том числе за счет структурных изменений на рынке, в частности перераспределения пассажиропотока с железнодорожных перевозок на авиационные.

Yandex. Компания выиграет в долгосрочной перспективе от перетока рекламы из традиционных печатных СМИ в интернет. Кроме того, развитие Yandex обеспечат платные сервисы – Яндекс.Такси и Яндекс.Маркет.

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