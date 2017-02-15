Nokia 3310 вернется в продажу

«Неубиваемая легенда» — мобильный телефон Nokia 3310 снова будет продаваться, сообщает «Инде»: таково решение финской компании HMD Global, которая владеет правами на выпуск устройств под брендом Nokia.

«Кирпич» Nokia компания представит на выставке электроники Mobile World Congress (MWC) в Барселоне в числе нескольких других моделей.

Отметим, что телефон не выпускается с 2005 года, однако до сих пор он пользуется некоторой популярностью: купить б/у или даже новую трубку до сих пор можно относительно легко. Теперь станет еще легче: телефон за 59 долларов, скорее всего, будут приобретать как вторую трубку из соображений ностальгии, рассчитывает производитель.