​Трамп рассчитывает на возврат Крыма Украине

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на возвращение Крыма Украине, сообщил его пресс-секретарь Шон Спайсер.

«Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым», — сказал чиновник на брифинге, его слова приводит РИА Новости. Однако нынешний глава государства, «в отличие от предыдущей администрации», хочет поладить с Россией, «чтобы мы могли решать многие проблемы, с которыми сталкиваемся, включая «Исламское государство», подчеркнул Спайсер, отметив, что нынешняя стратегия США по антироссийским санкциям остается неизменной.

Несмотря на однозначность данного заявления, в России все-таки допускаются разные трактовки. Так, по словам главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, оно является не чем иным, как проявление желания администрации загладить недовольство Америки некоей «пророссийской» позицией нового президента.