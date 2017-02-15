​В 2016 году зарплата членов правления «Роснефти» снизилась на 16 процентов, а общий объем выплат вырос

В 2016 году зарплата членов правления «Роснефти» снизилась на 16 процентов. Общий объем вознаграждений вырос с 3,683 миллиарда в 2015-м до 3,697 миллиарда рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы компании.

Заработная плата членов правления составила 572,275 миллиона рублей, премии сохранились на уровне 2015 года — 2,006 миллиарда рублей, вознаграждение за участие в работе органа управления возросло на 38,9 процента и составило 113,226 миллиона, выплаты за время нахождения в командировках и другие виды вознаграждений составили 1,005 миллиарда рублей, их рост составил 10,2 процента.

В правление входят десять человек: глава «Роснефти», первый вице-президент, вице-президенты и финансовый директор.