​Песков рассказал о реакции Путина на оскорбления: «Мы добрые и терпеливые»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, как Владимир Путин относится к критике и оскорблениям в свой адрес. По его словам, лидер положительно относится к конструктивной критике, но не приемлет материалов, которые содержат личные оскорбления.

«В законодательстве предусмотрен набор действий, которые позволяют защищать честь и достоинство любого гражданина, включая президента. Что касается персонификации должности президента в этом плане, то необходимо серьезно проработать этот вопрос, изучить», — говорит он, его слова приводит «Взгляд».

Отметим, что вопросы журналистов об оскорблении были заданы в связи с интервью с американским президентом Дональдом Трампом, во время которого интервьюер — ведущий Билл О’Райли — назвал Путина убийцей. Трамп на это, кстати, парировал, что следует обратить внимание на моральный облик США, а Кремль позже заявил, что ждет извинений от журналиста. Тот сказал, что они последует не ранее 2023 года, на что Дмитрий Песков уверил: «Мы добрые и терпеливые».