​«Ведомости»: «Карта убитых дорог» ОНФ не решит заявленные проблемы

Проект Общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог» вряд ли станет действенным инструментом для ремонта самых изношенных дорог, считают эксперты, опрошенные «Ведомостями». Дело в том, что тут ОНФ — не первопроходцы, и подобных интерактивных карту было уже несколько, и все они никак не повлияли на ситуацию с дорогами. Так, бывший депутат Госдумы, председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин отмечает, что с диагностированием, которым занимается ОНФ, «проблем и так нет, мы все знаем, в каком состоянии у нас находятся дороги».

Главная проблема заключается в поиске эффективных мер, а проект «Карта убитых дорог» ее никак не решает, отмечает Похмелкин: вместо того, чтобы показать, как сделать так, чтобы дороги стали качественными, а из бюджета перестали воровать деньги, активисты просто пиарятся на одной из застарелых и больных проблема страны. «В Европе и Америке вопросами дорожных служб активно занимаются страховые компании, чтобы не нести убытки из-за большого количество ДТП. В этом случае дороги будут становиться качественнее и будет решена проблема коррупции», — предлагает один из путей решения данного вопроса эксперт.

По причине отсутствия эффективности проект вряд ли будет использовать в избирательной кампании Владимир Путин: напомним, что в 2018 году в стране пройдут президентские выборы, и многие ожидают, что действующий глава государства выдвинет свою кандидатуру. По словам политолога Михаила Виноградова, кандидат в президенты вряд ли пожелает касаться не слишком перспективной темы качества дорог: она скорее увеличивает, нежели уменьшает социальный пессимизм. «В этом плане слово «убитый» тоже не очень удачное — добавляет проекту медийности, но не добавляет оптимизма», — анализирует он нюансы нейминга проекта. По его словам, для того, чтобы решать проблему дорог, придется кратно увеличивать расходы на эту статью бюджета, а летом — единственном подходящем времени для ремонта — массовый ремонт приведет к таким же массовым пробкам. При этом надо будет делать так, чтобы к следующей весне о результатах такой кампании население не забыло.

Напомним, что проект «Карта убитых дорог» является для ОНФ приоритетным на 2017 год. Он будет реализовываться во всех регионах страны. В Югре первым объектом, который будет нанесен на карту, станет Самотлорская дорога Нижневартовска.