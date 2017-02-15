​Россия отказалась от белорусского мяса

Россия ужесточила требования и ввела ограничения на поставки с четырех мясоперерабатывающих заводов Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Россельхознадзора Юлию Мелано. Она заявила, что в образцах продукции была найдены бактерии и патогенные организмы.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору считает целесообразным ввести временные ограничения в отношении ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат», ввести режим усиленного лабораторного контроля в отношении ОАО «Дубравский бройлер», ОАО «Смолевичи бройлер», ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат», — заключила она.

Напомним, что ранее уже были запрещены поставки европейского мяса из Белоруссии: в Россельхознадзоре разоблачили нечистых на руку поставщиков, которые под видом белорусского продукта поставляют говядину из Украины и Европы. Президент Александр Лукашенко по этому поводу даже возмутился, предложив заключить главу Россельхознадзора Сергея Данкверта под стражу. Тот ответил жестко: «Я бы в первую очередь просил сначала разобраться с теми, кто украинскую говядину, 10 тысяч тонн, оформил как белорусскую и привез в Россию. Это подтвержденный факт, лучше бы этим занимались».