​Ксения Соколова заменит Доктора Лизу в «Справедливой помощи»

Новым президентом фонда «Справедливая помощь» стала бывший обозреватель российской версии журнала GQ Ксения Соколова. Напомним, что раньше фондом управляла Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. 25 декабря она погибла в авиакатастрофе Ту-154, вылетевшего из Сочи в Сирию.

Ксения Соколова была подругой Глинки и попечителем фонда: на этом основании ее кандидатуру обсуждали на собрании членов «Справедливой помощи» и выбрали единогласно. Комментируя свое назначение, Соколова отметила, что Доктора Лизу невозможно заменить — однако ее проекты необходимо продолжать.