​Герман Греф: Покупка валюты Минфином не ослабит рубль

Операции по покупке валюты Минфином не ослабят рубль, заявил глава Сбербанка Герман Греф по итогам заседания совета директоров банка.

Как передает RNS, банкир считает, что «сейчас тяжело до конца спрогнозировать» колебания курса, тем не менее, главным его условием остается стабильность нефтяных цен. Если нефть останется на прежнем уровне цен, доллар подорожает на полтора-два рубля.

Валютные интервенции не повлияют и на уровень инфляции, особо подчеркнул Греф: они могут ее ускорить максимум на 0,3-0,5 процента в год.

При этом, кстати, зависимость курса национальной валюты от стоимости нефти начала ослабевать, отметил руководитель Сбербанка: «Связь будет, хотя вы видите, что, в общем, она постепенно становится непрямой. Вчера, допустим, цена на нефть упала, а рубль укрепился. Поэтому влияет, конечно, целый ряд факторов. В том числе и то, как будет развиваться геополитическая ситуация, как будет развиваться макроэкономическая ситуация», — резюмировал Герман Греф.