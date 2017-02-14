​LinkedIn, возможно, вернется в Россию в скором будущем

Роскомнадзор допустил возвращение соцсети LinkedIn в Россию после ее покупки компанией Microsoft. По словам руководителя ведомства Александра Жарова, «сделка завершится через пару месяцев, и тогда, думаю, новые собственники будут рассматривать вопрос о возвращении в Россию», — его слова приводит polit.ru.

Жаров также выразил сожаление, что соцсеть, которая ориентирована на профессиональные взаимоотношения, «фактически ушла из нашей страны». Напомним, однако, что именно Роскомнадзор помог ей уйти, потребовав заблокировать сервис из-за того, что он не выполнил закон о хранении персональных данных россиян на серверах внутри страны.