​Минздрав: Лекарств для лечения ВИЧ в субъектах РФ не хватает

В двух десятка регионов РФ лекарств для лечения ВИЧ-инфицированных больных не хватает, заявили эксперты Минздрава, которые по поручению вице-премьера Ольги Голодец проанализировали ситуацию в стране.

Директор департамента по обращению лекарств Минздрава Елена Максимкина отметила, что «в двух десятках регионах есть дефектура [недостаток] по трем-пяти наименованиям — это объем менее месячной потребности», — ее слова приводит РБК. Есть препараты-аналоги для замены отсутствующих лекарств, а другие медикаменты на местах должны докупить самостоятельно, объясняет она: «В ноябре 2016 года регионы получили дополнительные 2,3 миллиарда рублей на закупку медикаментов против ВИЧ. Все они были извещены, что Минздрав начнет поставки в апреле, а их запаса должно было хватить до конца 2016 года и еще на три месяца».

Минздрав также напоминает, что с конца 2016 года субъекты федерации могут обмениваться препаратами, если у одного региона их избыток, а у другого — недостаток. Правительство такой обмен разрешило, подчеркнула Максимкина.