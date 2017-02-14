​Число советников лидеров фракций Госдумы могут увеличить до 70-ти

Лидерам фракций Госдумы вскоре можно будет увеличить количество советников до 70-ти, сообщает РБК со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Он подчеркнул, что новые 30 советников, равно как и нынешние 40 человек, могут работать только на общественных началах.

Запрос на увеличение количества советников поступил от руководителя ЛДПР Владимира Жириновского. По его задумке, советники должны появиться в регионах, где у партий нет своих представителей. «Это может быть депутат, который не избрался [в Госдуму], а избрался в региональный парламент», — объяснил Володин.

«Число депутатов у оппозиционных фракций сократилось, и число помощников тоже, а потребности в регионах есть», — пояснил либерал-демократ Ярослав Нилов.