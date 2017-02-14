​В Новосибирске подвели окончательные итоги Тотального диктанта и начали подготовку к следующему

В преддверии очередного Тотального диктанта, который пройдет по России и за рубежом 8 апреля, эксперты Новосибирского государственного университета провели V конференцию Тотального диктанта, в ходе которой подвели итоги предыдущей акции и дали старт подготовке следующей.

Вкратце: настрой филологов позитивный — россияне в целом обладают высоким уровнем культуры и эрудиции, решили они проанализировав итоги акции 2016 года. «Текст Тотального диктанта был посвящен древнему миру (возникновение письменности, Олимпийские игры в Древней Греции, история театра) и содержал такие слова как эллины, шумеры, финикийцы, клинопись, иероглифы, сатиры и др., — отмечается в пресс-релизе, написанном по итогам конференции. — Чтобы верно их написать, одного только знания орфографических правил недостаточно: нужно знать эти слова, помнить, что они означают, подчеркивают лингвисты. Проведенный филологами анализ около 150 000 работ показал, что подавляющим большинством участников Тотального диктанта (98,87 процента) эти слова были написаны без ошибок. Экспертный совет Тотального диктанта считает, что это говорит о высоком культурном уровне и эрудиции участников акции».

Говоря о массовости акции, филологи отметили некоторые неожиданные ее последствия. Так, по их словам, в результате обретения ей популярности само слово «диктант» приобрело новое значение — «массовая акция по проверке знаний в какой-либо области (географический диктант, этнографический диктант и т.д.)». С другой стороны, до сих пор не придумано названия для человека, который этот самый диктант читает. Есть вариант «диктатор», однако он употребляется скорее в ироничном ключе.

Возможно, слово будет найдено по итогам следующей акции: по словам руководителя проекта Ольги Ребковец, в 2017 году Тотальный диктант будут писать уже в 800 городах и селах России и за ее пределами — прогнозируется участие более 200 тысяч человек.

Будут среди них и сургутяне. Подготовка к проведению диктанта стартовала и в нашем городе: в центральной библиотеке имени Пушкина начались бесплатные образовательные курсы «Русский по средам». Их участники будут тренироваться в написании текстов и разборе трудностей и правил. Образовательные курсы будут проходить по средам в 17:00 на Республики, 78/1. Телефон: 28-56-93, 28-62-57. Чтобы подключиться к курсам, нужно в любую среду прийти на занятия с документом, удостоверяющим личность.

Что именно мы будем писать 8 апреля, пока неизвестно: имя автора текста держится в тайне до 1 марта, однако известно, что текст уже написан. Он прозвучит на нескольких площадках Сургута: традиционно в акции примет участие и СИА-ПРЕСС ЦЕНТР.