​«Обнаженка» вернется в Playboy: «Нагота — это нормально»

«Нагота — это нормально» — таков заголовок мартовского журнала Playboy редакция которого решила отказаться от продолжения эксперимента с отказом от эротики. Напомним, что с декабря 2015 года на страницах журнала не печатаются фотографии обнаженных моделей. По словам креативного директора Playboy Купера Хефнера (сына основателя Playboy Хью Хефнера), эксперимент признан ошибочным.

«Нагота никогда не была проблемой... Сегодня мы возвращаем наш стиль и снова становимся теми, кем были раньше», — заявил он, его слова приводит InterMedia.

Главный редактор российского издания Playboy Влад Ковлейский этим решением удивлен: «Насколько я видел из отчетов американцев, в общем-то там шло хорошо, они увеличили число торговых точек чуть ли не на восемь тысяч после того, как убрали обнаженку. Трудно сказать, по какой причине решили отыграть все обратно», — прокомментировал он эту новость.

К слову о российской версии журнала: ранее стало известно, что теперь она будет выходить всего четыре раза в год — таково решение российского издателя — ИД Burda Media Company.