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​К Чемпионату мира по футболу в России выпустят пластиковую банкноту

В Чемпионату мира по футболу 2018-го в России планируют выпустить пластиковую банкноту. Об этом в кулуарах уральского форума «Информационная безопасность финансовой сферы» рассказал журналистам первый зампред Банка России Георгий Лунтовский, сообщает «Интерфакс». Вероятно, пластиковой будет одна из новых банкнот номиналом 200 рублей или 2000 рублей.

По его словам, возможно, банкнота будет состоять из трех слоев: двух бумажных и пластикового слоя между ними. Также он отметил, что внедрение новых технологий может привести к некоторому удорожанию изготовления банкнот. «Я не вижу, что пластик - это панацея от всех проблем. Мы не знаем, как поведет себя пластик в наших условиях, как они будут мороз выдерживать, как они будут стирку в брюках выдерживать, как краска на них будет держаться. Мы это делаем для того, чтобы посмотреть, как эти банкноты будут себя вести в обращении», - пояснил Лунтовский.


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Сегодня в 16:05, просмотров: 16, комментариев: 0


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