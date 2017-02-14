​С начала года жители Югры не оплатили больше двух тысяч штрафов за нарушения ПДД

С начала 2017 года жители Югры не оплатили больше двух тысяч штрафов, наложенных за нарушение правил дорожного движения. Сотрудниками Госавтоинспекции округа за это нарушение возбуждено 2300 дел об административных правонарушениях. По 134 делам назначен арест, по 46 – обязательные работы. По 1030 делам уже назначены штрафы в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

Между тем, напоминают в пресс-службе ведомства, с 1 января 2017 года за некоторые административные правонарушения можно получить пятидесятипроцентную скидку, если штраф будет оплачен в течение 20 дней после вынесения постановления о нарушении.

Узнать о наличии либо об отсутствии административного штрафа, водители могут на Едином портале государственных услуг и на официальном сайте Госавтоинспекции в разделе «Банк данных исполнительных производств». Кроме того, уже сегодня реализована возможность получения водителями информации о наложенных на них административных штрафах за нарушения ПДД с помощью SMS-информирования. Такой возможностью обладают зарегистрированные пользователи Единого портала государственных услуг. «Раньше такая услуга как SMS-информирование предоставлялась по заявлению – теперь же любой гражданин, обратившийся за информацией о наложенном штрафе через портал госуслуг, может получать эту информацию на постоянной основе», - отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Югре.