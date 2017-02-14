​Глава Роскомнадзора считает, что детям до 10 лет нечего делать в интернете

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров убежден, что ребенку до 10 лет совершенно не нужен выход в интернет. Более того, всемирная сеть несет опасность и для ребенка, и для его семьи.

«Моему старшему — 26 лет, а младшему — 4,5 года. Считаю, что ребёнку младше 10 лет вообще не стоит выходить в интернет. Активно им пользоваться нужно начинать ещё позже. Некоторые родители гордятся тем, что трёхлетний малыш ловко управляется с планшетом и смотрит на нём мультики. Ничего хорошего, по моему мнению, в этом нет. Маленький ребёнок начинает виртуальный мир считать частью реального, это изменяет восприятие действительности», - сказал Жаров в интервью изданию «Аргументы и факты».

Глава Роскомнадзора советует родителям контролировать время нахождения ребенка в Сети, постепенно увеличивая его с 45 минут до двух часов в день. «Если ребёнок тихо сидит с планшетом, это не значит, что всё у него хорошо, как раз наоборот, всё может быть очень плохо. Проблемы могут возникнуть самые разные. От приглашения в опасные группы до кибертравли. Злоумышленники могут попытаться через детей проникнуть в личное пространство семьи. Со старшими детьми в моей семье мы договорились так: если в Сети у них возникает любая необычная ситуация, нужно обсудить её с родителями», - рассказал чиновник.

Александр Жаров рекомендует и взрослым людям не все доверять интернету. «Определите, какими данными вы готовы делиться со всем миром: их можно держать в смартфоне, компьютере, отдавая себе отчёт в том, что они в любой момент могут быть отправлены в неизвестном направлении. Второй уровень — конфиденциальная информация, её нужно хранить на защищённых носителях. Наконец, третий уровень — абсолютно личная информация, которую можно записывать только на бумаге, благо все мы пока ещё умеем писать», - пояснил он.