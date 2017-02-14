​Средний чек жителя УрФО в январе сократился на 9,6 процента

Среднестатистический житель Уральского федерального округа в январе за один поход в магазин тратил 445 рублей. По сравнению с декабрем «средний чек» в регионе снизился на 9,6 процента. Таковы данные исследовательского центра «Ромир».

Аналитики отмечают, что падение этого показателя традиционно для первого месяца года. В среднем, в России он похудел на 58 рублей или 9,8 процента, снизившись до 533 рублей. «Относительно января 2016 года (577 руб.) роста чека тоже не случилось. Январский чек нынешнего года не смог обогнать и значение двухлетней давности (587 руб.), хотя все же превысил показатели 2014 и 2013. То есть восстановление проходит крайне затруднительно», - подчеркивают социологи.

Индекс «Среднего чека» рассчитывается основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel*. Информация о покупках, поступающая в режиме онлайн от 30000 покупателей в 180 городах с населением от 100 тысяч человек, позволяет видеть не только категории и объем товаров повседневного спроса, которые покупают россияне, но и отслеживать динамику затрат горожан в абсолютном (денежном) и процентном выражении.