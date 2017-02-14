​ВЦИОМ: Против запрета гомеопатии выступили 46 процентов россиян

Мнение россиян о том, стоит ли запретить гомеопатию, разделилось пополам. 46 процентов считают, что сделать это нужно, ровно столько же — против такого запрета. Таковы данные опроса ВЦИОМ. Вопрос был задан тем респондентам, которые имеют представление о том, что такое гомеопатия. В целом же, как показал опрос, большинство россиян ничего о ней не знают.

Так, то или иное описание понятия «гомеопатия» смогли дать 46 процентов россиян. Как правило, они представляют, что оно относится к области медицины. Например, 15 процентов считают, что это «лекарство из природных средств», девять процентов - «лечебное средство». Зафиксирован только один процентов ответов «лечение подобного подобным», один процент - «лечение минимальными дозами самого заболевания». 17 процентов наших сограждан не знали о существовании понятия «гомеопатия» до участия в опросе, еще треть (33%) слышали это слово, но не знают, что это такое.

Среди тех, кто имеет представление о гомеопатии, 49 процентов лечились ей лично или знают о том, что к гомеопатам обращались их родственники. Среди всех опрошенных таких — 23 процента. Часто помогает гомеопатия (естественно, среди тех, кто имел опыт лечения этими средствами) 42 процентам опрошенных, иногда — 25 процентам. 27 процентов заявили, что как правило она не давала положительного результата.

Среди всех опрошенных, кто дал то или иное определение «гомеопатии» (46%), эффективность гомеопатических средств скорее оценивается невысоко: 45 процентов считают, что они не способствуют выздоровлению больных, а в положительный эффект верят 32 процента.

Инициативный всероссийский опрос «Спутник» проведен ВЦИОМ 8-9 февраля 2017 г. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.