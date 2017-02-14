​Губернатор Рязанской области Олег Ковалев подал в отставку

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев подал заявление о досрочном сложении полномочий, сообщает «Интерфакс». На заседании областного правительства он сообщил, что принял решение не выдвигаться на новый срок, и заявление на имя президента подано чуть более недели назад.

«Когда оно будет рассмотрено, я не знаю, но хочу, во-первых, поблагодарить вас всех за совместную работу. Во-вторых, хочу пожелать, чтобы вы так же ответственно и честно работали под руководством нового губернатора», - сказал Ковалев.

Накануне о решение досрочно покинуть пост губернатора сообщил глава Новгородской области Сергей Митин. На прошлой неделе в отставку ушли глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин. О грядущей смене нескольких губернаторов в начале прошлой недели сообщили «Ведомости».