​Заместителя главы Радужного подозревают в получении взятки: чиновница задержана с поличным

В понедельник, 13 февраля, задержана заместитель главы города Радужный по подозрению в получении взятки. По версии следствия, подозреваемая получила от представителя управляющей компании 250 тысяч рублей за оказание содействия в принятии жилищно-коммунальных тарифов, экономически выгодных для УК. В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело - получение взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Также возбуждено уголовное дело в отношении лица, передавшего взятку.

«Злоумышленница задержана сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО – Югре в момент получения незаконного денежного вознаграждения», - уточнили в пресс-службе УМВД Югры. В СУ СКР по Югру отметили, что по уголовным делам проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.