​Регионы тюменской «матрешки» вошли в топ-10 рейтинга рождаемости субъектов РФ

Регионы тюменской «матрешки» вошли в десятку субъектов России по уровню рождаемости. Ямало-Ненецкий автономный округ набрал 34,68 балла и занял седьмую строчку, Тюменская область — восьмую (33,91 балла), Ханты-Мансийский автономный округ - девятую (33,88).

Национальный рейтинг рождаемости по итогам 2016 года составлен Федеральным проектом «Трезвая Россия» и экспертно-аналитическим центром при Общественной палате РФ. Его результаты публикуют «Известия». Лидерами списка стали Тыва (41,95 балла), Чечня (41,88), Ингушетия (37,30), аутсайдерами — Ленинградская (24,33), Псковская (25,45) и Магаданская области (25,79).

Эксперты оценивали данные из открытых источников и ведомственной статистики. Итоговый балл складывался из пяти критериев: рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину, количество искусственных прерываний беременности, уровень социального комфорта для рождаемости. Чем выше балл, тем благополучнее регион по обозначенным показателям.