​Югорчане могут сегодня купить билеты на поезд со скидками

«РЖД» 14 февраля проводит акцию «Удачный вторник». Сегодня со скидками можно приобрести билеты на порядка 100 поездов дальнего следования.

«На Свердловской железной дороге в акции участвуют поезда дальнего следования формирования Уральского филиала АО «ФПК» №609/610 Устье-Аха – Екатеринбург, №338 Приобье – Екатеринбург, №84 Приобье – Москва отправлением с 21 по 28 февраля, а также №71/72 Екатеринбург – Санкт-Петербург», - сообщили в пресс-службе СвЖД.

Уточняется, что оформить билеты по специальным ценам на верхние полки купейных вагонов и вагонов СВ можно будет с 12.00 (10.00 мск), количество мест по акции ограничено. Полный список поездов можно узнать здесь.