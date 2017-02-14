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​Югорчане могут сегодня купить билеты на поезд со скидками

По специальной цене «распродают» верхние полки в купе и СВ

Фото: nashipoezda.ru
Фото: nashipoezda.ru

«РЖД» 14 февраля проводит акцию «Удачный вторник». Сегодня со скидками можно приобрести билеты на порядка 100 поездов дальнего следования.

«На Свердловской железной дороге в акции участвуют поезда дальнего следования формирования Уральского филиала АО «ФПК» №609/610 Устье-Аха – Екатеринбург, №338 Приобье – Екатеринбург, №84 Приобье – Москва отправлением с 21 по 28 февраля, а также №71/72 Екатеринбург – Санкт-Петербург», - сообщили в пресс-службе СвЖД.

Уточняется, что оформить билеты по специальным ценам на верхние полки купейных вагонов и вагонов СВ можно будет с 12.00 (10.00 мск), количество мест по акции ограничено. Полный список поездов можно узнать здесь.


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Сегодня в 10:48, просмотров: 235, комментариев: 0


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