​Кончита Вурст превращается в мужчину

Бородатая леди Кончита Вурст превратится в обычного мужчину: австрийский певец Томас Нойвирт заявил, что отказывается от своего эпатажного образа, сообщает «Звезда». Впрочем, те, кто начал радоваться, возможно, делают это рано: в мыслях у артиста — создание другого образа, и не факт, что он будет менее возмутительным, чем женщина с бородой, выигравшая в 2014 году «Евровидение».

«У меня есть такое чувство, что я хочу создать новую индивидуальность, — говорит Нойвирт. — Может быть, далекую от меня самого. Но после победы на Евровидении бородатая женщина уже достигла всего, чего могла достичь. Она мне больше не нужна».