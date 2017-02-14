​«Фотографией года» стал снимок убийства российского посла в Турции // ОПРОС

Момент убийства российского посла в Турции Андрея Карлова, запечатленный фотографом Бухраном Озбилиджи, признан «фотографией года» на World Press Photo — самой престижной ежегодной премии для фотожурналистов.

На фотографии — убийца дипломата Мевлют Алтынташ. Напомним, что ЧП произошло 19 декабря во время выступления Андрея Карлова на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Центре современного искусства Анкары.

Всего в конкурсе участвовало более 80 тысяч работ из 125 стран мира — их прислали около пяти тысяч фотографов.

ОПРОС: Следовало ли, по-вашему, объявлять данный снимок «фотографией года»?