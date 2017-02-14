​Минобрнауки хочет ограничить количество приемных детей в российских семьях

Количество приемных детей в российских семьях должно быть ограничено: идею сократить это число рассматривают в министерстве образования и науки, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в ведомстве.

Косвенной причиной для рассмотрения стало дело семьи Дель из Москвы: у нее накануне органы опеки изъяли десять приемных детей, подозревая, что их избивает приемный отец. Позднее следственные органы заявили, что «данный факт органами опеки и социальной защиты выявлен не был, в связи с чем причинен существенный вред законным правам и интересам несовершеннолетних». Однако министерство обратило внимание, что действующее законодательство рекомендует содержание восьми приемных детей — не больше. «Поскольку эта норма носит рекомендательный характер, к ней могут прислушаться, а могут и не прислушаться», — отметила член попечительского совета при правительстве РФ, руководитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. Она добавила, что все-таки нужно изменить рекомендательный характер этой меры: «Я считаю, что нужно ограничивать, во всяком случае, нужно подумать над этим вопросом».